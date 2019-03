Nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il club granata ha presentato il progetto 'Superga 70', che prevede un concorso rivolto alle scuole elementari e medie: gli alunni partecipanti realizzeranno un disegno, un elaborato scritto o un breve video, sul tema del Grande Torino. Quest'anno ricorre infatti il 70° anniversario della tragedia di Superga. Tutti i manufatti presentati al concorso saranno esposti allo stadio Filadelfia domenica 12 maggio: quella mattina i bambini e ragazzi coinvolti nel progetto visiteranno il mitico Fila accompagnati da alcuni ex campioni del Toro, e nel pomeriggio assisteranno alla partita di campionato Torino-Sassuolo.



Tutta l'emozione della società nelle parole del DG torinista Antonio Comi: "Questa iniziativa è stata voluta fortemente dal Torino F.C. e dal Presidente Cairo, in quanto è fondamentale insegnare ai giovani la storia del nostro paese, e il Grande Torino certamente ne fa parte visto che ha caratterizzato l’orgoglio di rinascita della nostra Nazione in seguito ai disastri della Seconda Guerra Mondiale. Questo progetto è rivolto ai bambini che non conoscono questa realtà, e devono dunque usare uno strumento fondamentale come l’immaginazione. Quasi sempre, si sa, l’immaginazione supera la realtà, e visto che il Grande Torino era qualcosa di magico siamo curiosi di vedere cosa ne verrà fuori. Siamo convinti che ci sarà qualche bambino che ci sorprenderà."