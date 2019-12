Pugno duro contro il razzismo in Inghilterra. La polizia di Manchester ha individuato con un video e arrestato Anthony Burke, il tifoso del Manchester City protagonista di insulti razzisti durante il derby perso sabato contro lo United all'Etihad Stadium.



Oltre a mimare il gesto della scimmia con tanto di versi animaleschi, ha insultato l'inglese Lingard e colpito il brasiliano Fred con un accendino. La sua ex moglie Amy ha ricevuto insulti e messaggi di morte sul cellulare: "Orribile quello che è accaduto. Io e miei figli siamo sotto choc. Ho visto il filmato, sono senza parole". Burke, che dovrà rispondere delle accuse di offese e razzismo aggravato, si difende così su Facebook: "Pensate quello che volete, ma io non sono razzista solo perché un fermo immagine mi fa sembrare tale. Mi stavo mettendo le mani in tasca, tutto qui".



I guai per il 41 enne ingegnere, ex soldato dell'esercito britannico in Irlanda del Nord, non finiscono qui: ora rischia di non poter più entrare negli stadi inglesi e il licenziamento. Lo ha fatto sapere il Kier Group per cui lavora: "La nostra azienda ha una politica di tolleranza zero nei confronti di ogni comportamento razzista e discriminatorio, abbiamo aperto un'inchiesta interna e il dipendente è stato sospeso".