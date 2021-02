Il Derby di Milano di ieri, domenica 21 febbraio, è stato un grande evento non solo dal punto di vista sportivo, per il calibro delle squadre e dei campioni che si sono affrontati in uno stadio San Siro, orfano di pubblico ricco di emozioni, ma anche per l’incredibile attenzione e l’entusiasmo dei fan che hanno seguito la partita su DAZN.



È stato infatti superato anche il precedente record appartenuto – ironia della sorte – sempre alle squadre milanesi (Milan vs Inter del 21 settembre 2019 fece segnare un ascolto di 1.6M di spettatori), la partita di domenica 21 febbraio ha avuto infatti un record di audience di 2.2M di cui oltre il 50% solo su DAZN OTT.



Nel corso di tutta la partita, inoltre, è stata rilevata un’ottima performance della piattaforma con indice di rebuffering inferiore alle media abituale, dimostrando un costante miglioramento. Questo è un risultato importante per DAZN che si riconferma punto di riferimento per gli appassionati di sport nel nostro Paese e dimostra, inoltre, come la visione in streaming e attraverso diversi device sia diventata un’abitudine sempre più comune e consolidata per i tifosi di calcio italiani.