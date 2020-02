Domenica 9 febbraio, alle 20:45, andrà in scena il derby di Milano, il numero 225 della storia tra Inter e Milan. I pronostici questa volta sono nettamente sbilanciati a favore dei nerazzurri, attualmente secondi in classifica a quota 51, mentre i rossoneri di Pioli sono a ridosso della zona Europa League con 32 punti. In caso di vittoria a San Siro, gli uomini di Antonio Conte centrerebbero la quarta vittoria di fila nel derby della Madonnina.



GIOIA MILAN. Negli ultimi cinque faccia a faccia tra queste due compagini, infatti, l’Inter ha sconfitto i “cugini” in tre occasioni, subendo un solo ko. Partendo dal meno recente, la sfida giocata in Coppa Italia nel dicembre 2017 ha visto trionfare proprio il Milan per 1-0 con rete di Patrick Cutrone, che aveva appena iniziato a “pungere”, ai tempi supplementari. Quattro mesi dopo, il 4 febbraio, in campionato termina 0-0 quando sulle due panchine siedono Gennaro Gattuso e Luciano Spalletti.



DOMINIO INTER. Dopodichè, la storia è tutta a favore dei nerazzurri: nell’ottobre 2018 ci pensa Icardi su assist di Vecino, in pieno recupero, a far esplodere il settore occupato dal proprio pubblico, quel pubblico che in quel momento mai avrebbe immaginato ciò che gli avrebbe riservato l’argentino…

Il derby dello scorso 17 marzo regala spettacolo, caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte: apre le danze Vecino, nuovamente protagonista, dopo 3 minuti, poi de Vrij raddoppia nel secondo parziale. Bakayoko riapre i giochi al 57’, ma Lautaro su rigore cala il tris. Poco dopo Musacchio regala un altro, ultimo briciolo di speranza ai rossoneri, ma al triplice fischio l’Inter vince 3-2.



CRISI ROSSONERA. L’ultimo, in ordine cronologico, risale al girone d’andata di questa stagione, datato al 21 settembre. A sorridere sono anche in questa occasione i nerazzurri: decide il doppio-colpo assestato da Brozovic e Lukaku, tutto nella ripresa. Per il Milan quel derby segna l’inizio di una serie negativa, che conta tre ulteriori passi falsi nelle successive cinque apparizioni.



E DOMENICA? Il match di questo Sunday night sarà delicato per ambedue le formazioni, che vivono momenti simili ma che distano ben 19 punti in classifica. L’Inter rincorre il sogno proibito ma deve al tempo stesso allontanare un’agguerrita Lazio, il Milan dal canto suo vede nell’Europa un obiettivo concreto. Ai posteri l’ardua sentenza.