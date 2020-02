Il derby di domenica sera rappresenterà il secondo "sold out" della stagione per l'Inter, dopo quello fatto registrare in occasione del derby d'Italia contro la Juventus. Rispetto al match contro i bianconeri l'unica differenza sarà legata ai posti disponibili a San Siro: per la sfida con i bianconeri erano 75.923 mentre domenica saranno 75.817 a causa di alcuni lavori in corso al Meazza.