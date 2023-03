Bah... forse laziale... O forse non rispondo e me la cavo così... tanto non può succedere!

"Meglio fascista che Laziale", aveva dichiaratoqualche tempo fa. E ieri questa frase è stata riproposta al noto attore, tifoso romanista (e di mai celate idee politiche di estrema sinistra, ndr), dalla giornalistadurante il programma Belve in onda su Rai 2. Tra le risate del pubblico Amendola ha chiuso il discorso con una battuta:

Il tutto era nato nel corso di una lunga intervista, nella quale sono stati affrontati diversi temi della vita privata e della carriera dell'attore romano. In particolare, nel film del 2003 Caterina va in città, Amendola aveva dovuto interpretare il ruolo di un fascista e tifoso della Lazio. Alla domanda su come ci sia riuscito ha risposto con sarcasmo: "Mi è venuto bene perché li conosco. Ho pensato a fare uno stronzo". Poi ha aggiunto: "Ma non per il laziale eh!"