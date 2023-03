Derby e rinnovo per Mattia Zaccagni. Dopo aver deciso la stracittadina, l'esterno d'attacco della Lazio viaggia ora verso il prolungamento di contratto con adeguamento dello stipendio. Come scrive il Corriere dello Sport stamattina, nei giorni scorsi si sono riallacciati i contatti tra Lotito e il procuratore del classe '95, Mario Giuffredi. Si tratta per portare l'ingraggio dagli 1,8 milioni attuali a circa 3, compresi i bonus. Il patron biancoceleste punta alla fumata bianca entro Pasqua. I piani futuri del progetto tecnico della squadra di Sarri passano anche dalle frecce scoccate da Zaccagni.