Pausa per le nazionali archiviata,e cresce l'attesa per il big match della nona giornata di Serie A:. Le due squadre si preparano alla stracittadinastudiano l'undici da mandare in campoa San Siro dal primo minuto: ecconutile ribadirlo,Il difensore centrale è pronto a rientrare dal primo minuto dopo il piccolo infortunio che lo ha tenuto fuori contro il Chievo nell'ultima gara di campionato e gli ha fatto saltare gli impegni della Nazionale italiana:, forse quello più importante da quando è al Milan. L'attaccante argentino invece non è stato convocato dal ct dell'Argentina Scaloni e ha quindi potuto allenarsi a Milanello nelle ultime due settimane: il Pipita è alla ricerca del primo gol del derby, che sarebbe il quinto consecutivo nelle ultime cinque partite giocate. Fattore decisivo.Al momentoè quello tra Ignazioe Davidesulla fascia destra, con il primo al momento favorito dopo le ultime buone prestazioni., che giocherà largo sulla destra: battuta la concorrenza di Samu Castillejo e Diego Laxalt.Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. All. Gattuso@AleDigio89