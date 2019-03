Per favore, abbassare i festeggiamenti dopo il derby. La gara contro la Roma continua a tenere banco nella capitale, la vittoria biancoceleste è stata larga e inaspettata. L'ambiente giallorosso è rimasto scosso dai 3 gol subiti: anche i giocatori della Roma avrebbero patito il colpo. Come riporta il Messaggero, sarebbe filtrata un'indiscrezione: al termine della partita i giocatori della Roma avrebbero bussato allo spogliatoio Lazio per chiedere di abbassare il volume dei festeggiamenti. La delegazione, guidata da Florenzi, non sarebbe stata accontentata: la festa nello spogliatoio Lazio era appena iniziata. E non è bastata la richiesta degli avversari per spegnerla.