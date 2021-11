per la coreografia messa in scena prima del derby.Questo il messaggio, firmato dal segretario Mimma Sternativo: "Questa è una lettera alla Curva Sud del Milan, poche righe per chi, dedicandoci la coreografia più importante dell’anno, quella del derby,. Siete stati per noi il gol di Inzaghi contro l’Ajax nel 2003. Un bel sorriso dopo la tempesta.Avete riempito lo stadio di infermieri, medici, operatori sanitari: "A chi ha lottato, a chi non ce l'ha fatta, a chi ha combattuto in prima linea per salvare la Nazione. Rendiamo onore a tutte queste persone". Grazie!. Abbiamo festeggiato per quelli che riuscivamo a rimandare a casa. Abbiamo avuto paura, tanta, quando sapevamo di non essere abbastanza, quando sapevamo di non avere ossigeno e presidi medici ma i pazienti non finivano, Milano si ammalava sempre di più. Abbiamo retto il colpo, anche quando ci siamo ammalati, anche quando abbiamo visto dei colleghi morirci, di Covid. Siamo stati in corsia senza mascherine adeguate, alcuni di noi hanno il suono delle ambulanze in testa.. E dopo essere stati sventolati dalla politica, esser stati chiamati “eroi”, siamo stati dimenticati. Niente aumenti di stipendio, due anni di ferie arretrate, turni infernali e poco personale.Milano pronta alla prossima ondata e noi incerti.Per questo il sindacato Fials Milano area metropolitana, il primo sindacato in Sanità in città, vorrebbe farvi soci onorari. Vi aspettiamo per donarvi la nostra tessera, ringraziarvi e se lo vorrete farvi scoprire un po’ più di noi...".