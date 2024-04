Derby, Gualtieri: 'Gli adesivi antisemiti sono una vergogna da non sottovalutare'

25 minuti fa



Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha commentato gli adesivi antisemiti che sono apparsi per le vie della Capitale nei giorni prima del derby. Queste le sue parole riportate da Sportmediaset: "Una vergogna, non bisogna avere nessuna sottovalutazione o indulgenza verso l'utilizzo di una ideologia criminale che ha portato al più grande sterminio di massa della storia che ha compiuto crimini contro l'umanità e i cittadini romani che ricordiamo. È vergognoso che si usino questi riferimenti e sono certo che tutte le società faranno il massimo per evitare che ci siano riferimenti a ideologie barbare che non hanno a che fare con la bellezza dello sport".