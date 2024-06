Napoli, summit milanese tra Manna e Riso: intesa per il contratto di Buongiorno. Ecco cosa manca per chiudere

Getty Images for FIGC

Il summit milanese di mercoledì scorso tra il direttore sportivo Giovanni Manna e Giuseppe Riso. All’entourage del difensore classe 1999 è stato presentato un progetto ambizioso a immagine e somiglianza del suo allenatore Antonio Conte dove avrebbe un ruolo centrale nella rifondazione della nuova linea a tre difensiva.Tra Buongiorno e il Napoli si è già arrivati a un’intesa di massima sulla durata del contratto e su ingaggio da 3 milioni più bonus a stagione. Alessandro vede in Conte e nel Napoli il giusto step successivo per la sua carriera.che non hanno ancora presentato delle offerte in queste prime battute del mercato.

Ora al Napoli manca il passaggio più delicato: trovare l’accordo con il Torino. Il presidente Cairo, nella giornata di ieri, ha ribadito di non aver fatto il prezzo perché non considera Buongiorno sul mercato. Dietro queste dichiarazioni c’è una linea strategica piuttosto chiara: attendere le prestazioni dell’attuale capitano granata all’Europeo, u. Ma il Napoli, dopo aver trovato l’intesa con il giocatore, proverà ad alzare il pressing già a partire dalla prossima settimana.