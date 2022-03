Lazio e Roma protagoniste inper un'iniziativa a favore della pace in Ucraina. Ospiti del sindaco Gualtieri,hanno presentato l'iniziativa di entrambe le squadre per il derby di domenica, nel quale indosseranno, durante il riscaldamento, una maglia con un messaggio di solidarietà e fratellanza. Da programma originario avrebbe dovuto esserciinsieme all'attaccante e laziale. Il cambio di programma dell'utimo minuto è stato però necessario perché il capitano romanista ha avuto un problema di salute.Il sindaco ha accolto i due calciatori nella sala del Marco Aurelio. "Sono felice che siano qui Oliveira e Immobile, in rappresentannza di Roma e Lazio - ha detto il primo cittadino della Capitale - alla vigilia di un derby che ha fatto registrare il tutto esaurito all'Olimpico.Durante il riscaldamento domenica indosseranno una maglia con la scritta "Insieme per la pace". Un messaggio importante, che lo sport vuole far arrivare a tutti. Entrambe le squadre vogliono mandare un messaggio positivo". Il sindaco si è anche complimentato con il centravanti biancoceleste per i record di gol recentemente raggiunti.Il centrocampista giallorosso ha preso la parola per primo: "Sono molto felice di essere qui.". Poi calciatore ha parlato del risultato ottenuto ieri sul campo dagli uomini di Mourinho: "Ieri ho tifato per i miei compagni in tribuna e abbiamo passato il turno in Conference League. Oggi tornerò a prepararmi per il derby, che tutti vogliamo vincere". Sono seguite poi le parole del capitano biancoceleste: "Ringrazio il sindaco per averci accolto nella sua casa. Come ha detto bene Sergio, noi abbiamo grandi responsabilità e lo dimostreremo in una gara molto importante, che verrà vista praticamente in tutto il mondo.sulla pace. Indosseremo questa maglia con questo messaggio molto volentieri, con orgoglio. Che sia un bello spettacolo".