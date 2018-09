Sarà il derby delle sliding doors, dei retroscena, delle occasioni mancate. Uno dei protagonisti della stracittadina potrebbe essere 'el flaco' Pastore, ex PSG, che sta conquistando a suon di prodezze di tacco i tifosi della Roma. Ed è, nello stesso tempo, al centro di un retroscena di mercato.



MERCATO LAZIO - Ad ammirarlo, in tribuna, ci sarà il ds della Lazio Igli Tare. Come riporta Leggo, Pastore è uno dei grandi rimpianti di Tare. Il trequartista era finito nel mirino biancoceleste molti anni fa, ai tempi del Palermo. Come ha raccontato Igli Tare stesso, andò male: "In carriera ho fatto il classico falso passo da gavetta: il mancato acquisto di Pastore".