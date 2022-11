Ancora una volta, vergogna negli stadi. Stavolta all'Olimpico, alla fine del derby della Capitale tra Roma e Lazio. In un video condiviso sui social si sente la Nord cantare un coro antisemita molto forte: "In sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare, romanista vaff...”. Non molto distanti, i giocatori della Lazio ballano e festeggiano la vittoria per 1-0 arrivata grazie al gol di Felipe Anderson nel primo tempo.



REAZIONE SCONCERTANTE - La curva canta, ma fa notizia soprattutto la reazione della squadra di Sarri, per nulla turbata dalle parole pronunciate dai tifosi nei festeggiamenti. Nel corso della gara è successo in più occasioni: ora il Giudice sportivo ha chiesto un'istruttoria rapida alla Procura della Figc, visto che gli ispettori hanno sentito e scritto tutto nel referto.