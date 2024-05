Desailly: 'Il Real non fa per Mbappé. Fossi in lui prenderei 350 mln per un anno in Arabia Saudita e poi tornerei'

25 minuti fa



Marcel Desailly, ex Marsiglia e Milan, tra le altre, ha parlato di uno che, come lui, ha vinto il Mondiale con la Francia, Kylian Mbappé. Del suo futuro, ha discusso ai microfoni di beIN Sports.



IL CONSIGLIO - "Non credo che sarebbe il Real Madrid sia il posto ideale per lui. C'è già Vinicius Jr sulla fascia sinistra. Ci sono giocatori che hanno fatto vedere cose buone come Bellingham, non sarebbe il giocatore numero uno come vorrebbe. Se pensiamo al business del calcio, punterei sui 350 milioni per un anno dall'Arabia Saudita. Tornerei la stagione seguente, l'anno dei Mondiali, avrebbe solo 26 anni. Penso che sarebbe una buona occasione per lui per fare più affari e giocare a calcio dopo gli Europei".