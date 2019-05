Ai margini di una conferenza stampa, Didier Deschamps nelle vesti di allantore della Francia, è intervenuto per chiarire la sua posizione sulla panchina deI galletti ed allontanare le voci che lo avvicinano alla Juventus:



FA PIACERE MA.. - "La situazione è chiara. Tutte le mie energie e la mia concentrazione sono focalizzate sulla fase di qualificazione della Francia all'Europeo 2020 e spero anche dopo, per partecipare alla competizione continentale. Per me è tutto ben chiaro e tondo. Anche se fa sempre piacere si parli di me per le panchine dei grandi club come la Juventus, oggi il mio futuro è legato alla Nazionale francese. E non c'è nessuna porta da aprire ad altre possibilità".