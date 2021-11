dello scorso ottobre, il primo titolo internazionale a tre anni di distanza della vittoria dell'ultimo Mondiale,"Lo so che voi giornalisti siete sempre in attesa di novità, ma io non vivo per questo. E poi sono un allenatore che ha sempre convocato nuovi calciatori, come dimostra il caso di Veretout", si è difeso in conferenza stampa, rispondendo in particolare alle domande relative alla mancata convocazione dell'esterno del Lens, uno dei giocatori del momento in Ligue 1 e un caso che ricorda molo quello del milanista Theo Hernandez, a lungo colpevolmente ignorato. Ma, numeri da attaccante per uno che attaccante non è. Nella filosofia di gioco votata ad un calcio sempre offensivo della squadra tedesca, il talento dei singoli ne risulta esaltato eè il calciatore che più di altri si è messo in mostra, grazie a. Approfittando anche delle contemporanee assenze di Dani Olmo e Szoboszlai, Nkunku si è preso la scena enell'estate 2019. E che si sia trattato di una mossa avventata lo dimostrano i rumors sempre più insistenti sulla volontà del PSG di prendere in considerazione un suo ritorno a luglio.- Dal canto suo, il giocatore non ha chiuso a questa ipotesi ma è aperto a valutare ogni possibile offerta, cheSecondo quanto raccolto dalla Bild,. Il suo contratto scade nel giugno 2024 e la sua valutazione è chiaramente lievitata e non di poco rispetto ai 13 milioni versati nelle casse del PSG appena due anni fa. Un'ulteriore dimostrazione di come alla disponibilità di grandi patrimoni economici non corrisponda necessariamente la capacità di saper programmare nel tempo e costruire una squadra secondo logiche razionali.