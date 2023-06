Didier Deschamps, ct della Nazionale francese, ha parlato in conferenza stampa prima dei prossimi impegni della Francia. E ha sfruttato l'occasione per dire la sua sulla stagione di Pogba, centrocampista della Juventus,



ASSENTE - "Ho parlato tanto con Paul. Ha avuto una stagione molto difficile, anche fuori dal campo. Ha subito ripetuti infortuni e ora ha di nuovo un problema. È stato un giocatore fondamentale, lo sarà ancora nei prossimi anni? Lo spero. Lo spero per lui e per la Francia".