Didier Deschamps, ex giocatore ed allenatore della Juventus, e CT della Francia campione del Mondo nel 2018, intervistato da Le Parisien parla dei prossimi Mondiali, nei quali guiderà i transalpini nella difesa del titolo conquistato quattro anni fa: "Pogba e Kantè? È importante che ci siano, ma non siamo mai al sicuro. Da qui la necessità di preparare i giocatori più giovani. Ovviamente sono in contatto con Paul. La sua partecipazione ai Mondiali ad oggi non è in discussione".