La Lazio questa sera affronta il Borussia Dortmund in Champions League e fra i protagonisti attesi c'è sicuramente anche Joaquin Correa. L'attaccante argentino è alla ricerca di una prestazione super che gli manca da tempo.



Chi invece continua a stupire con scatti e foto super per davvero è la sua compagna Desiree Cordero che con gli ultimi post su instagram in cui si è mostrata in diverse pose in intimo ha lasciato tutti i suoi follower a bocca aperta.



E noi ve la mostriamo nella nostra gallery.