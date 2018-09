Il destino incrociato di Murgia e Cataldi. I due centrocampisti della Lazio sono tutti e due ex Primavera, tutti e due confermati da Inzaghi dopo il ritiro di Auronzo di Cadore. A centrocampo c'è folta concorrenza, loro cercano la consacrazione.



DESTINI INCROCIATI - Cataldi, come riporta Il Corriere dello Sport, viene da due esperienze in prestito, vuole riprendersi l'affetto dei tifosi dopo alcuni episodi che non sono piaciuti a Roma. Murgia, dopo lo storico gol in Supercoppa nel 2017, ha trovato poco spazio: Inzaghi ci crede tantissimo, la Lazio vuole tenerlo e farlo crescere. Due anni di differenza tra loro (Cataldi è un '94, Murgia un '96), un destino ancora da scrivere in comune, la Lazio vuole lanciarli: potrebbe essere il loro anno.