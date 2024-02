Destino segnato per Zaniolo: la decisione dell'Aston Villa e l'occasione per la Serie A

Gabriele Stragapede

Nicolò Zaniolo e la Premier League, un amore mai realmente sbocciato. Dopo l’avventura in Turchia, l’occasione di scontrarsi con il calcio inglese (il più intenso e prestigioso nel panorama europeo) era una chance troppo importante da non sfruttare. Non è andata come Nicolò desiderava. Parlare di fallimento sarebbe ingiusto, ma la realtà con la quale dobbiamo confrontarci non è tanto lontana da questa definizione. Anche nella sfida di ieri sera contro il Chelsea, replay dei sedicesimi di finale di FA Cup (match vinto dai Blues per 3-1) si è ripetuto il solito copione per il giocatore azzurro: sfida cominciata in panchina, qualche minuto a fine partita - Zaniolo è entrato solamente all'88', quando il match era già indirizzato verso la formazione di Pochettino - e niente più. Un episodio, l'ennesimo, che mette in evidenza il pensiero di allenatore, staff e società: il rendimento avuto sino a ora non ha soddisfatto il palato esigente del club di Premier League. Le 27 presenze – sole 11 dal 1’ tra tutte le competizioni, non si arriva nemmeno a 1000 minuti complessivi disputati - condite da sole 2 reti (una in campionato contro lo Sheffield United e una in Conference League contro Zrinjski Mostar) e nessun assist sono un bottino troppo modesto per meritarsi una conferma.



DECISIONE PRESA – Dall’Inghilterra, infatti, sono certi che il futuro di Nicolò Zaniolo sia lontano dai riflettori Oltremanica: l'Aston Villa, infatti, non è intenzionato a riscattare il suo cartellino ed è pronto a rispedirlo a fine stagione al Galatasaray, società con cui Zaniolo ha un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Troppi i 22,5 milioni di euro più 15,5 di bonus per far scattare il diritto di riscatto da parte dei Villans. Per il Gala, dunque, dopo i 5 milioni di euro incassati per il prestito oneroso, in estate ci sarà da affrontare la grana riguardante il futuro dell’ex giovanili dell’Inter. Addio al 10% sull’eventuale futura rivendita per il club turco che, in ogni caso, deve versare ancora 10 milioni di euro di eventuali bonus oltre al 20% su di una futura cessione alla Roma, che attenderà il mercato estivo per conoscere il destino di Zaniolo, senz’altro lontano dall’Inghilterra, visto che l’Aston Villa è anche vicino al rinnovo sino al 2027 di Leon Bailey, concorrente dell’azzurro nella sua stessa zona di campo.



FUTURO – La domanda, quindi, sorge spontanea: quale futuro per Zaniolo? Al ritorno in Turchia, l’ex Roma esprimerà un singolo desiderio: tornare in Italia, a calcare i palcoscenici della Serie A, dove ha dimostrato la maggior parte del suo talento. La voglia di Zaniolo sarà determinante, la sua volontà decisiva, ma dopo due avventure non andate secondo le aspettative, tornare nel nostro calcio potrebbe essere un’idea accolta positivamente. Tornare nel Bel Paese può essere la destinazione perfetta per tornare nelle rotazioni di Spalletti e trovare continuità anche nella Nazionale Italiana. Il suo profilo, in ogni caso, può tornare in voga al Milan (che in passato, con Maldini dirigente, aveva già cercato l’azzurro, prima che si trasferisse al Galatasaray), ma il trequartista/esterno italiano è un’idea che può finire nuovamente sui taccuini di Napoli e Fiorentina, sempre alla ricerca di un giocatore di talento e di rinforzi in quella zona del campo, ibrida tra la fascia esterna e la trequarti, ideali proprio per l'ex Roma. Situazioni da valutare, ma Zaniolo ha una gran voglia di rigiocarsi le sue carte in Italia. Sarà un'estate decisiva per il futuro della sua carriera.