Il Milan ha presentato la seconda offerta al Monaco per Youssouf Fofana, come preannunciato nei giorni scorsi dopo che la prima da 12 milioni non era stata ritenuta sufficiente. Moncada e Furlani hanno messo sul piatto 14 milioni di base fissa e ora attendono una risposta dal club francese che dovrebbe arrivare già domani o al massimo nelle prossime 48 ore.

La sensazione è quella di essere ormaiin casa Milan, nonostante i tentativi di disturbo da parte di Atletico Madrid e Manchester a United. Con il Monaco si ragiona in queste ore sulla struttura dei bonus mentre sulla parte fissa (14 milioni) c’è già un’intesa di massima.

Il blitz Milanese di Cardinale ha portato il Milan a provare il cambio di marcia sul mercato. A partire da Fofana, ormai molto vicino. Se tutto dovesse andare secondo programma, Youssouf