Non è un gran momento per Gerard Deulofeu, ancora alle prese con uin infortunio al ginocchio che secondo il Messaggero Veneto potrebbe prolungarsi anche oltre l'inizio del 2024. Al momento non è stata stabilita una data per il suo rientro, ma la sensazione è che l'attaccante spagnolo ne abbia ancora per qualche mese.



IDEA RISOLUZIONE - Gli infortuni sono stati una costante nella carriera del giocatore uscito dal settore giovanile del Barcellona, a 29 anni sta lottando con un nuovo problema fisico che sta portando l'Udinese a valutare una risoluzione del contratto. Il regolamento dice che se un giocatore rimane ai box per più di sei mesi - in questo caso la tempistica è stata già superata - la società può chiedere al calciatore la risoluzione unilaterale del contratto.