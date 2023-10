Fiducia confermata, ma solo a tempo. Andrea Sottil resta l'allenatore dell'Udinese, il pareggio contro l'Empoli di venerdì scorso ha concesso all'ex difensore due settimane in più di lavoro, fino alla sfida contro il Lecce del 23 ottobre almeno. Niente esonero per ora, dunque, niente cambio sfruttando la sosta per le nazionali. Gino Pozzo ha riflettuto a lungo prima e dopo la gara del Castellani, le zero vittorie ottenute in campionato fin qui non sono considerare accettabili dalla proprietà dei friulani. Che, dopo aver consultato anche la squadra, ha concesso quest'ultima possibilità a Sottil, che nella sfida del lunedì della nona giornata dovrà però dare segnali di deciso cambiamento.



DA GOTTI A CIOFFI - Negli ultimi giorni, a Udine hanno pensato tanto a chi affidare l'eventuale post Sottil. Con due nomi dal passato su tutti, per quanto riguarda la panchina friulana. Le idee principali, infatti, hanno portato a Luca Gotti e Gabriele Cioffi, allenatori che negli ultimi anni hanno guidato la squadra e poi allontanati dalla società. Due profili che i Pozzo conoscono bene, ma che non hanno convinto del tutto fino a portare al cambiamento. Ancora 15 giorni e poi si saprà di più sul futuro dell'Udinese.