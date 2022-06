Senza Insigne e con Mertens a un passo dall'addio, il Napoli continua il pressing per Gerard Deulofeu. L'attaccante dell'Udinese è nel mirino del ds Giuntoli e l'agente del giocatore strizza l'occhio a De Laurentiis: "E' un numero dieci classico, non un trequartista - ha spiegato Albert Botines a Radio Kiss Kiss Napoli - nel Napoli sarebbe perfetto da seconda punta, dietro a Osimhen. Sì, lì potrebbe esaltarsi".



Gerard sarebbe felicissimo di venire a Napoli e giocare la Champions con questa maglia, verrebbe di corsa. Con Spalletti non ci ha ancora parlato".