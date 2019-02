Il direttore generale del Cagliari, Mario Passetti ha dichiarato: "Nonostante la sconfitta, contro la Sampdoria ci sono stati segnali di crescita. Maran e lo staff tecnico lavorano con grande spirito di abnegazione. L'allenatore non ha quasi mai potuto fare quel che aveva pensato, visti i tanti infortuni subiti, ma ora bisogna invertire la rotta. È venuto il momento di prendersi la responsabilità di osare, avere coraggio. I giocatori devono dare qualcosa in più come questa maglia richiede".