Andrea Butti, direttore generale dell’Empoli, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Genoa: “Analizzeremo le prospettive che ci saranno e coglieremo le opportunità. Non vogliamo rivelare dove interverremo. Kownacki? È un ottimo giocatore, ce ne sono stati accostati tanti in questi giorni. Ma non possiamo parlare di calciatori di altre squadre”.