Intervistato da Radio Sportiva, l'attuale direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato del futuro di Cristian Romero, difensore centrale argentino classe 1998 che piace e non poco alla Juventus.



Perinetti ha confermato come, presto, tornerà a parlare con il club bianconero della cessione del difensore: "​Parleremo con la Juve di Romero. L’augurio è che possa restare un’altra stagione con noi per crescere e maturare ancora”.