Dg Pisa: 'Stefanelli e le voci sulla Juventus? Gli augureremmo il meglio. Aquilani-Fiorentina, rispondo così'

Il direttore generale delGiovanni Corrado ha parlato a '50 Canale', commentando un paio di questioni di mercato in uscita. Protagonisti Stefanoe Alberto, rispettivamente direttore sportivo e allenatore dei nerazzurri."Mi auguro che Stefanelli possa restare, si è dimostrato un grande professionista di qualità. Non è un segreto che siano arrivate determinate chiamate, se le merita. Credo lui sia in primis in grande difficoltà perché ci siamo trovati bene a lavorare insieme. Il suo percorso a Pisa continuerebbe se non ci fossero offerte irrinunciabili. Nei prossimi giorni ne ragioneremo. Se il suo futuro non sarà con noi gli augureremo il meglio". Per Stefanelli si vocifera di un interessamento della. (foto Pisa Sporting Club)

- "Ha un altro anno di contratto, ma diversamente da Stefanelli, per il quale sappiamo da tempo di un interessamento da parte di altre società, con lui invece non abbiamo mai parlato della Fiorentina. Sarà qualcosa che faremo alla fine della stagione, per adesso so soltanto quello che ho letto sui giornali".