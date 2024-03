Di Bello sospeso in Italia ma promosso dalla Uefa: designato per Real Madrid-Lipsia insieme a Massa

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

è stato, suo malgardo, protagonista dell'ultimo turno di Serie A con l'arbitraggio di Lazio-Milan bocciato ampiamente dalla dirigenza dell'Aia e dal designatore arbitraleche ha già annunciato che lo fermerà per diversi turni dalle designazioni.Una bocciatura nelle gare italiane che però non corrisponderà ad uno stop anche per le gare internazionali con il fischietto salentino che è stato promosso a livello Uefa nel 2016.nel sestetto arbitrale tutto italiano che dirigerà il ritorno degli ottavi di Champions LeagueOltre a Di Bello che sarà il quarto uomo, il sestetto arbitrale sarà così composto: a dirigere la gara ci sarà Davide Massa coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli e Stefano Alassio. Var e Avar saranno invece Massimiliano Irrati e Paolo Valeri da anni i due varisti di punta dell'Aia.