Gigi Di Biagio si presenta come nuovo allenatore della Spal. L'ex ct dell'Italia Under 21 ha dichiarato in conferenza stampa: "Servono punti e non c'è più tempo, dobbiamo salvarci e il campionato non ci aspetta. Il Lecce è avanti. Con l'Under 21 avevo appena tre giorni per preparare le partite, ora ne ho sei e quindi è un lusso per me. In meno di una settimana proverò ad essere incisivo e credibile al massimo con la squadra, con la società e con i tifosi. Avverto scetticismo attorno a me, ma credo sia normale che da fuori qualcuno abbia perplessità".