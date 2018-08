L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Luigi Di Biagio, ha parlato a Sky Sport: "Il ritorno di Bonucci alla Juventus rappresenta un valore aggiunto per i bianconeri. La squadra era forte anche dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, adesso lo è ancora di più. Ancelotti? Carlo lo conosciamo tutti. Ripetere ciò che ha fatto il Napoli non sarà facile ma le carte per farlo ci sono. Modric-Inter? Anche prima della firma di CR7 l'operazione sembrava impossibile, mai dire mai. Ct della Nazionale? È stato stupendo, ringrazio la Federazione. Quello che abbiamo fatto in quelle due partite è stato molto di più di quello che potevamo fare. Caldara al Milan è un colpo importante. Sarà uno dei difensori dell'Italia del futuro. La Juve ha ancora qualcosa in più delle altre ma alle spalle dei bianconeri le società si stanno muovendo bene".