“Vorrei che facessero un rinnovo triennale ad Ibra, credo che debba rimanere per quello che ha fatto. È intelligente, serve ma onestamente nell’economia della partita a volte commette tanti errori e non dà continuità alla qualità al gioco della squadra. Ha ancora il problema al tendine d’Achille e quando rientrerà non credo che debba giocare tutte le partite. Pioli da questo punto di vista è intelligente e sa gestirlo”. Questo il pensiero di Paolo Di Canio su Ibrahimovic a Sky.