Paolo Di Canio parla a Sky di Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea ex Inter: "Lukaku? Un giocatore come lui può far meglio in alcune situazione. Nonostante sia stato importante nella conquista dello scudetto dell'Inter, si sono viste tante situazioni come questa: lisci, molle sulla palla. Quando dico che è un panterone moscione è per questo. Per questioni fisiche, certo, visto che è mastodontico, ma può comunque lavorarci. Non si possono vanificare azioni così. Sembrava in odore di partire già a gennaio, ma lo hanno pagato oltre 100 milioni e devono cercare di recuperarlo. Tuchel gli sta dando possibilità in partite importanti, ma lui deve dimostrare qualcosa. Uno così non lo puoi dare in prestito. Trovo difficoltà a pensare che, in questo momento, qualcuno possa pensare di pagare quella cifra per lui. Nulla vieta, però, che possa esplodere nuovamente"