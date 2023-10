"Basta giustificare i calciatori che hanno scommesso". Paolo Di Canio si sfoga nel pieno della vicenda che ha travolto il calcio italiano, con un durissimo attacco ai giocatori che hanno puntato su partite. Durante Sky Calcio Club, l'ex attaccante con lo sguardo dritto verso la telecamera si è scagliato contro i ragazzi coinvolti nello scandalo scommesse, non volendo giustificare in altro modo comportamenti o malattie legate al gioco d'azzardo.



LO SFOGO - "Popi (regista di Sky Calcio club, ndr), dammi la camera fissa. Siete dei coglio*i! Se scommetti sul calcio sei vuoto, sei stupido. Non bisogna giustificare chi ha scommesso!". Le parole sono indirizzate soprattutto a Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, al centro della vicenda: il primo già squalificato per 7 mesi (più 5 di riabilitazione), il secondo tratta il patteggiamento.