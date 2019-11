Ciro Immobile fa 100 con la maglia della Lazio e festeggia i 3 punti arrivati contro il Milan con una grande prestazione, di spessore. L'attaccante della Nazionale è sempre più capocannoniere della Serie A: di questo passo può superare i 40 gol in Serie A in proiezione.



DI CANIO SU IMMOBILE - Con la maglia azzura continua a non colpire, ne parla ai microfoni di Sky Paolo Di Canio, ex Lazio: "Molti si chiedono come sia possibile che un giocatore del genere non sia punto di riferimento in Nazionale. Immobile con l'Italia gioca in maniera diversa. Ciro non ha il piede sensibile per fare un certo tipo di calcio. Lui è uno che deve andare in verticale, lo ha fatto sia oggi che con il Torino. È in un momento di grazia, ora sta segnando anche di testa. Se Mancini vuole altre cose da lui, rischia di inibirlo. La Nazionale italiana gioca nella sua metà campo, gli piace trovare il pertugio giusto e fraseggiare. Non è il massimo per lui”.