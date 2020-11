Paolo Di Canio, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua sul flop di Christian Eriksen all'Inter fin qui: "Eriksen non ha emozionalità. 4-0 vinci, 4-0 perdi non vedi la differenza in lui. E a Conte piace il giocatore emozionale, i giocatori che danno tutto per la causa. E io in questo sono d'accordo con Antonio".