Paolo Di Canio, ex attaccante tra le altre di Lazio e West Ham, parla a Sky Sport delle rose di Inter e Juve: "Avevamo parlato dei 5 cambi che avrebbero favorito le big, ma invece sia nella Juve che nell'Inter non è andata così con Lazio e Atalanta. Da Dybala a Perisic e Lukaku: chi è entrato, gente titolare, non ha fatto assolutamente bene, anzi ha creato problemi. Al contrario, i cambi dell'Atalanta e della Lazio sono stati decisivi. Magari in futuro contro le piccole sarà diverso, ma in questi due scontri diretti le cose sono andate male nonostante scelte secondo me giuste, in particolare da parte di Conte".