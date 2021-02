Intervenuto a Sky Sport, Paolo Di Canio ha risposto anche su Christian Eriksen: "Eriksen? Vede traiettorie che altri non vedono. Viene dal calcio di Pochettino, dove in trequarti era un flipper. L'Inter un anno fa ha preso un giocatore che sul medio e corto raggio ha il piede di de Bruyne, che però riesce a fare certe giocate anche a lungo raggio. Conte vuole un calcio più pulito e scontato, ma in cui non sono previste perdite di palla. Bisogna capire quando può giocare di prima".