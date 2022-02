Paolo Di Canio parla della Juve a Sky: “ Scudetto?Si e no. Si perché c’è Vlahovic, ma subisce tre occasioni in 5 minuti. E’ una squadra che non ha la fortuna di non stare nelle coppe. Ha le semifinali di Coppa Italia e il ritorno di Champions. Il Napoli mi sembra avvantaggiato. Deve fare filotto. Ha trovato un giocatore che risolve i problemi, con le punte si vince. L’unico punto importante è che ha tre partite di coppe e perderà un po’ di energie. Il gioco che fa per stanchezza delle altre…non vuole fare la partita, è un gioco semplice per vincere le partite soprattutto nel finale di stagione. La Juve attende nella propria metà campo e con Vlahovic può segnare quando vuole. La Juve fa un calcio meno problematico rispetto a Milan e Inter. Gioca semplice”.