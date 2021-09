In vista della sfida tra Juventus e Chelsea in Champions League, Paolo Di Canio ha parlato a Tuttosport dei blues: ​“Com’è cambiato il Chelsea con Lukaku? È rimasto lo stesso, ma in certe situazioni può cercare anche l’appoggio sul belga spalle alla porta. A campo aperto, la situazione che predilige, gioca allo stesso modo, ma è più efficace perché Werner concretizzava poco mentre Lukaku è devastante. Anche se contro le big non è pervenuto finora, resta il suo grande difetto”.