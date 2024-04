Di Canio: ‘Non credo che Conte sia adatto alle caratteristiche del Milan’

12 minuti fa



Presente nei salotti di Sky, Paolo Di Canio dice la sua sulla panchina del Milan: “Io credo che quello non adatto per le caretteristiche, perché secondo me fa vendere subito due giocatori al Milan, si fa prendere 160/170 milioni e poi fa la squadra come decide lui, è Antonio Conte".