Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex attaccante, Paolo Di Canio, ha spiegato come a suo modo di vedere sia stato il calendario il più grande antagonista dell'Inter fino a questo momento.



"Se l'Inter non avesse avuto quel calendario asimmetrico io ve lo dico, avrebbe già vinto il campionato, avrebbe 8-10 punti di vantaggio. Lo dimostra il fatto che sia superiore alle altre per abitudine alla vittoria visto quanto fatto l'anno scorso e in alcune individualità".