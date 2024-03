Di Canio: ‘Pulisic ha grande esperienza, ha vinto e fa la differenza’

Paolo Di Canio, opinionista di Sky sport, parla così dell’attaccante del Milan Christian Pulisic: "Pulisic ha grande esperienza, ha vinto. E' un giocatore che ha una rapidità, un controllo palla, velocità di pensiero, è un giocatore che soprattutto in Italia può fare ancora meglio. Perché non sta trovando, facciamo gli scongiuri per lui, quegli infortuni che poi l'hanno rallentato muscolarmente perché sù (in Premier League ndr) è molto più intenso, e sta dando continuità. E' un giocatore che fa la differenza: da esterno, viene dentro, va a rimorchio. Adesso è arrivato con una corsa sul tap-in di 50-50 metri. Ha una freschezza, ed una capacità importante".