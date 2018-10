Un“Forza Roma” come fioretto per partecipare all’evento di beneficenza “Tennis & Friends”. Ma Paolo Di Canio si è rifiutato categoricamente di dirlo, lui con un passato alla Lazio: “Mi butto da un aereo o da un grattacielo senza paracadute per questa causa, ma quel fioretto non la posso fare”, ha dichiarato l’ex attaccante a Supertennis. Di Canio nel corso dell’evento ha sfidato a paddle l’ex Roma Candela.