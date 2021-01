Così Eusebio Di Francesco ha commentato a Sky Sport la sconfitta subita in rimonta dal suo Cagliari contro il Benevento: "Eravamo partiti bene, avevamo in mano la partita poi è arrivato il loro 1-2. Poi abbiamo modificato modulo tattico e baricentro. Credo sia il momento di analizzare le cose con freddezza e lucidità. Mi spiace rimanere in dieci, è evidente che la delicatezza della situazione mina sicurezza e autostima. Dobbiamo lavorare sull’aspetto mentale. Il secondo gol mi fa davvero arrabbiare. Nainggolan e Godin hanno esperienza e carisma per darci una grande mano anche perché nel finale abbiamo sbagliato anche ad andare dietro alle perdite di tempo del Benevento che a pensare a giocare".



ALLARME - "A volte i calciatori pensano di poter risolvere le partite da soli ed è un errore. Siamo una squadra in difficoltà ma non possiamo smarrirci alle prime difficoltà. Quando mettiamo in campo le nostre conoscenze dimostriamo di essere all’altezza. Per quanto riguarda il mercato, appare evidente che ci sia bisogno di qualche aiuto, ne ho parlato con la società. Abbiamo poche soluzioni in mezzo al campo."