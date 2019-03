Eusebio Di Francesco rimane in testa alla lista sul taccuino della dirigenza viola per sostituire Stefano Pioli al termine della stagione. Tra i vari nomi in agenda - da Giampaolo a De Zerbi, da Semplici a D'Aversa e Nesta - quello del tecnico esonerato poche settimane fa dalla Roma è il più ambito dalla Fiorentina, che può contare sugli ottimi rapporti con Fali Ramadani, agente che assiste l'allenatore. Lo riporta Tuttosport.