L'allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco ha concesso un'intervista a L'Unione Sarda: "Ci vuole umiltà per mantenere questa continuità di prestazione, i dieci punti sono giusti per il gioco espresso finora. Viste le caratteristiche mi sono reso conto che il 4-3-3 avrebbe reso più difficile l’adattamento. Non sono un integralista, penso prima di tutto alla squadra



Di Francesco ha aggiunto: "Sono innamorato di Cagliari, dove si fa il bagno a novembre. Mi piace il Poetto, ma soprattutto la gente e la sua discrezione, non mi piace l’invadenza. Il rapporto col presidente Giulini? mi ha chiesto di portare mentalità e identità. E poi abbiamo alcuni dei giovani più utilizzati in Serie A. È vero che noi allenatori rischiamo spesso, però l’intelligenza della società sta nel vedere il lavoro in prospettiva. Allegri qui a Cagliari fece zero vittorie nelle prime cinque, ma poi diventò Allegri. Al risultato si arriva con un percorso di crescita".



Sui gioielli della squadra: "Nandez e Joao Pedro? Spero non scelgano altri progetti, farò tutto il possibile per sfaldare il meno possibile la squadra. Nahitan è molto più ordinato e spreca meno energie di prima, mentre Joao è il nostro top player".